Дженнифер Лопес поразила фанатов своей естественной красотой

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась в Instagram новым снимком и вызвала множество восторженных эмоций у фолловеров.

Артистка опубликовала в социальной сети селфи, где она запечатлена в халате и без единой капли макияжа. Поклонники 50-летней звезды отметили, что для своего возраста она выглядит потрясающе, а ее естественная красота достойна восхищения.

Таким снимком Дженнифер Лопес хотела пожелать подписчиком доброго утра, что подтверждает ее растрепанная прическа и внешний вид. За несколько часов пост собрал миллионы лайков, а в комментариях юзеры отметили: "Хотела бы я, чтобы мое утреннее лицо выглядело так же", "Тебе словно 30!", "Ты всегда прекрасна, но без макияжа выглядишь гораздо моложе. Вау". -0-