Лера Кудрявцева кардинально изменила внешность

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева решилась на полную смену внешности. Новый образ она показала в личном Instagram-аккаунте.
Звезда поделилась со своими фанатами снимком того, как бы она выглядела, если бы была мужчиной. Для этого Лера Кудрявцева использовала приложение со специальным фильтром.
На снимке можно увидеть массивный квадратный подбородок и щетину. Помимо всего прочего, на лице "мужской" версии телеведущей были бы густые брови и мешки под глазами.
Подписчики звезды удивились такому образу, но оценили креатив Леры Кудрявцевой.-0-
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