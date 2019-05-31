Юлия Высоцкая шокировала фанатов размером ноги

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая поделилась в Instagram атмосферным фото на палубе яхты.

Поклонники Юлии Высоцкой восхитились ее образом. Многие отметили красивый и элегантный наряд звезды, а также атмосферу снимка.

Фолловеры певицы не смогли пройти мимо и оставили сотни различных комментариев. Разумеется, больше всего фанатов интересовало — какой размер ноги у 45-летней актрисы. Ведь на фото она выбрала не самую удачную позу, в которой видно внушительных размеров ступню Юлии Высоцкой. Разгорелся спор, но это не помешало снимку собрать в Instagram более 30 тысяч лайков. -0-

Фото из Instagram