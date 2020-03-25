Джулия Робертс восхитила пользователей сети снимком без макияжа

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 52 года с легкостью может дать фору молодым красоткам. Это доказывает ее новый пост в Instagram.

Актриса поделилась снимком, который сделала своими руками. Более того, она решила не прибегать к фотошопу и отказалась от макияжа. Для селфи Джулия Робертс выбрала платье с цветочным принтом, а также очки в черной оправе.

Распущенные волосы и завораживающий взгляд завершили образ. Кажется, будто актриса вовсе не изменилась за 30 лет после съемок фильма "Красотка".

Таким способом Джулия Робертс присоединилась к акции #IStayHomeFor ("Я остаюсь дома ради"), призвав людей самоизолироваться из-за коронавируса. Красоту знаменитости оценили поклонники, которые под постом за несколько часов оставили более 500 тыс. лайков.-0-