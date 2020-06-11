Единственного в Японии детеныша барханного кота покажут публике в зоопарке Насу

11 июня, Минск /Кор. БЕЛТА/. Первого детеныша барханного кота, родившегося в Японии, представят публике 13 июня в зоопарке курортного города Насу. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Котенок родился 27 апреля в зоопарке "Королевство животных Насу" в 160 км к северу от Токио. Сразу после рождения малыш был очень слабым, весил около 59 г и имел длину тела около 13 см. Сейчас котенок уже достаточно окреп, поэтому работники зоопарка решили познакомить его с публикой, которая следит за развитием животного с самого его рождения через официальный канал "Королевства животных Насу" на YouTube.

Сотрудники зоопарка попросили посетителей придумать для нового обитателя имя, заявки принимаются до 5 июля.

Барханная кошка встречается в основном в пустынях Африки и является одним из самых маленьких видов среди диких кошек. Длина тела взрослой особи - до 90 см, причем около 40% занимает хвост. Вес взрослого животного не превышает 3,5 кг. Шерсть барханной кошки имеет светло-коричневый окрас, что позволяет ей легко сливаться с окружающей средой.-0-