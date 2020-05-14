Егор Крид смутил поклонников своими накрашенными ногтями

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Егор Крид опубликовал в Instagram новый пост, который вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Артист поделился снимком рук с разнообразными рисунками на ногтях. На одном из них изображены языки пламени, другой украшают смайлики, а также имеется изображение сердца и женского силуэта.

Егор Крид подписал пост: "Девчат, а вам нравится с дизайном или без?"

Некоторых поклонников артиста смутил новый пост, другие, напротив, отметили, что выглядит новый маникюр Крида очень оригинально. "Боже, до чего доводит карантин", "Это позитивно!!!", "Скажи, что это не твои ногти пожалуйста...", - написали пользователи в комментариях.

Впрочем, за сутки необычной фотографии Егора Крида удалось собрать 400 тысяч лайков и более 7,6 тысяч самых разнообразных комментариев. -0-