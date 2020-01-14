Екатерина Климова надела мини, чтобы показать стройные ноги

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова поделилась в личном Instagram-аккаунте фото, на котором она одета в смелый наряд - мини юбку, которая демонстрирует в выгодном свете ее стройные ноги.

Поклонники были очарованы внешним видом актрисы: ее шикарной фигурой, стильным нарядом и позитивным настроением.-0-

Екатерина Климова и Татьяна Лютаева развеселили Instagram кадрами из отпуска Звезды сцены и экрана решили поднять настроение подписчикам и записали забавный ролик, где на себя примерили смешные маски для лица.

Фото из Instagram