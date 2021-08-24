Екатерина Климова похвасталась в Instagram своей главной гордостью

Екатерина Климова. Фото из Instagram
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Екатерина Климова представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.
Звезда театра и кино решила похвастаться перед многочисленными фолловерами своей главной гордостью. Для этого Екатерина Климова показала пользователям фотографии своих любимых детей. Перед камерой позирует маленькая дочка актрисы, а также ее сын. Завершает галерею снимков в Instagram старшая дочь и гордость актрисы.
Пользователи были очарованы таким необычным постом, а также отметили, что все дети - копия звездной мамы. Неудивительно, что фолловеры Екатерины Климовой быстро завалили запись в Instagram массой лайков и комментариев. -0-
Звезда театра и кино решила похвастаться перед многочисленными фолловерами своей главной гордостью. Для этого Екатерина Климова показала пользователям фотографии своих любимых детей. Перед камерой позирует маленькая дочка актрисы, а также ее сын. Завершает галерею снимков в Instagram старшая дочь и гордость актрисы.
Пользователи были очарованы таким необычным постом, а также отметили, что все дети - копия звездной мамы. Неудивительно, что фолловеры Екатерины Климовой быстро завалили запись в Instagram массой лайков и комментариев. -0-