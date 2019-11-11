Екатерина Климова очаровала поклонников смелой фотосессией

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимки со своей новой фотосессии.

Поклонники звезды были восхищены смелой идеей. Знаменитость окунулась в бассейн, однако вместо купальника решила выбрать пышное платье. Получилось очень эффектно, что, в свою очередь, фолловеры Екатерины Климовой в Instagram поспешили высказать ей в комментариях.

Мнения людей сошлись на том, что актриса выглядит очень женственно и красиво. Кроме этого, поклонники оценили естественную красоту звезды. Фотография 41-летней Екатерины Климовой собрала более 52 тысяч лайков и сотни различных комментариев.-0-