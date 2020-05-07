Екатерина Климова в нежном наряде устроила целое представление в лесу – видео

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост, впечатливший поклонников.

Знаменитость выбралась на природу с детьми. Все вместе они устроили целое представление, пока мама читает стихи. Подпись к посту все прояснила: "На время каникул мы решили каждый день разучивать новый стих. Сегодня у нас Даниил Хармс!".

Поклонники тепло приняли свежие кадры, которые восхитили не только артистизмом всей семьи, но и нежным нарядом Екатерины Климовой в сочетании с ее природной красотой. Менее чем за сутки пост собрал сотни восторженных комментариев и несколько десятков тысяч просмотров. -0-