Екатерина Климова восхитила Instagram совместным снимком с детской версией себя

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты оказались в восторге после публикации Екатерины Климовой в Instagram.

Актриса разместила в Instagram-сториз коллаж из своих детских фото и современности. На снимке звезда предстала в обнимку с маленькой девочкой, которая обнимает мишку. Как выяснилось, рядом с Екатериной Климовой разместили ее из детства.

Поклонники артистки восхитились увиденным и завалили звезду комплиментами, отметив, что с годами Екатерина Климова только преобразилась в лучшую сторону. Кроме этого, многие фанаты отметили, что младшая дочь звезды - это точная копия мамы из детства.

Фото из Instagram

К слову, ранее Екатерина Климова поразила фанатов фотографиями, где предстала в знаменитом образе Мерлин Монро. -0-