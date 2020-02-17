Екатерина Климова на время стала Мэрилин Монро - фанаты оценили такой ход

Екатерина Климова. Фото из Instagram
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте новым "бумерангом". Она предстала в образе Мэрилин Монро из кинофильма "Зуд седьмого года". Актриса в легкой светлой юбке стоит на тумбе, а легкое дуновение ветра изящно поднимает ее. Поклонники оценили интересный ход, отметив стройные ноги актрисы.
Множество положительных комментариев лишь подтверждают интерес публики к персоне Климовой.
Кстати, недавно все узнали из Instagram, какую машину водит актриса. Ее выбор также был оценен по достоинству.-0-