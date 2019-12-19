Эксперимент с хлебом ужаснул школьников и теперь они всегда моют руки

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный эксперимент с едой провели учителя начального и дошкольного образования из США. Девушки поделились результатами в Facebook, на это обратило внимание издание BuzzFeed.

Девушка Джарали Меткалф вместе со своей коллегой Дайной Робертсон решила показать школьникам, как важно мыть руки. Эксперимент ужаснул школьников и теперь они добровольно всегда моют руки.

Для своего урока учителя взяли несколько тостов и положили каждый в отдельный пластиковый пакет, предварительно приложив хлеб к разным поверхностям. Один из кусков выпечки соприкоснулся с клавиатурой компьютера, второй не трогали, третий "испытуемый" побывал у ребенка с немытыми руками, а другой дали в руки школьнику, который помыл руки с мылом. Последний, пятый кусок хлеба, потрогали ученики, которые протерли руки специальным дезинфицирующим средством.

После этого учителя оставили хлеб в классе на несколько дней. Результат превзошел все ожидания педагогов. Ученики были так восхищены увиденным, что теперь постоянно самостоятельно моют руки.

С помощью эксперимента девушки хотели показать детям, сколько микробов может быть на руках и как важно часто их мыть. Учительницы надеются, что болеть их ученики будут гораздо реже. -0-