Елена Малышева поделилась трогательной новостью

Елена Малышева. Фото ТАСС
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о причинах своей поездки в Нью-Йорк, а также поделилась трогательной новостью.
Оказалось, что популярная ведущая срочно вылетела в США во время пандемии из-за рождения внучки. "Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье", - написала Малышева в подписи к посту.
Ранее в сети появились снимки с борта самолета, где была замечена популярная телеведущая. Тут же по интернету стали распространяться слухи, однако позже Елена Малышева пояснила, почему срочно вылетела в Нью-Йорк. В комментариях пользователи поздравили знаменитость с пополнением в семье и оставили множество комментариев. -0-