Эмоциональная реакция спортивного тренера из Австралии прославила его в сети (Видео)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские игры в Токио набирают обороты, однако посмотреть можно не только на достижения спортсменов. Забавные кадры разместили на YouTube.

Пловчиха из Австралии по имени Ариарне Титмус совершила невероятное и одолела непобедимую американку Кэти Ледеки в заплыве на 400 метров. Такое событие порадовало всех болельщиков, а вот больше остальных был рад тренер девушки.

Мужчина по имени Дин Боксалл очень эмоционально отреагировал на победу своей подопечной, что и попало в объектив камеры. Сначала спортивный тренер из Австралии на радостях прокричался от души, а потом и вовсе чуть не сломал ограждение. После этого он сел и заплакал.

Такие переживания за свою подопечную от тренера не остались без внимания юзеров. Они впечатлились кадрами, а также посмотрели их огромное число раз. Неудивительно, что эмоциональная реакция спортивного тренера из Австралии разошлась по сети и быстро стала мемом. -0-