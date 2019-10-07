Энрике Иглесиас показал сына от российской теннисистки

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый певец Энрике Иглесиас поделился на своей странице в Instagram совместным снимком со своим подросшим сыном.

Трогательную семейную фотографию популярный артист подписал скромно: "Я думаю, у него мои гены". Певец прав, ведь трехлетний Николас так похож на своего отца.

Многие пользователи не смогли сдержать своего восхищения и написали в комментариях, какой малыш милый и красивый. В свою очередь, кто-то напомнил, что у ребенка есть сестра-близнец Люси, которых родила российская теннисистка Анна Курникова.

К слову, пара уже 17 лет вместе, однако официально так и не поженилась. Певец много раз заявлял прессе, что очень хотел бы сыграть свадьбу со своей возлюбленной. -0-