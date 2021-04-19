Энтузиасты из Чехии собрались в кругосветное путешествие на троллейбусе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа путешественников из Чехии задумали отправиться в длительную поездку на необычном транспорте. Об этом сообщается на сайте проекта.

Команда решила отправиться в кругосветное путешествие через Иркутск и Байкал. Для этого они приобрели гибридный троллейбус Solaris Trolino 12 AC, который оснащен электрическим и дизельным двигателем. Также транспорт немного доработали, что позволит на нем преодолевать большие расстояния.

Маршрут будет пролегать по территории России, а к 30 августа энтузиасты планируют добраться до озера Байкал. К слову, организаторы намерены прямо в пути привлекать новых путешественников. Любой желающий может присоединиться к "кругосветке", выбрав остановку, на которой подсесть в троллейбус, а также оплатить взнос.

После России троллейбус отправится в маршрут через Северную и Южную Америку, затем проедет по Африке, объедет Австралию и пройдет по дорогам Индии, завершив маршрут в Чехии. -0-

Фото Trolejbusem