Эпатажный Моргенштерн сделал предложение своей девушке в интересном виде

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский музыкант Моргенштерн решился на серьезный шаг и сделал своей девушке предложение. Кадрами избранница поделилась в Instagram.

Российский эпатажный рэпер известен всем не только своим творчеством, но и разнообразными выходками. В этот раз артист не стал отходить от своего стиля и сделал предложение блогерше Диларе Зинатуллиновой прямо во время съемочного процесса своего нового клипа, где на нем было минимум одежды.

Скриншот из Instagram

Артист признался девушке в любви, а после Моргенштейн спросил: "Женщина моя любимая, ты будешь моей женой, реально?". Девушка какое-то время думала, но все же согласилась. Предложение от музыканта шокировало всех вокруг, но окружающие поздравили пару с таким серьезным шагом, а также позже присоединились пользователи сети. -0-