Есть что пожевать? Любопытный медведь наведался в гости к американцу - видео

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Калифорнии записал на видео визит к своему дому дикого медведя, а после опубликовал кадры в YouTube.

Американец рассказал, что около полуночи услышал во дворе странные звуки. Он не решился выходить на улицу, поэтому взглянул на кадры с камер видеонаблюдения и был поражен.

Оказалось, в гости к местному жителю наведался любопытный медведь. Косолапый забрался на крыльцо и постоянно что-то высматривал через окно входной двери. В свою очередь, мужчина тоже не растерялся и смог записать мишку на видео вблизи. После этого ночной гость понял, что ничего не найдет пожевать и скрылся в темноте. -0-