Есть монетка? Коза удивила всех своими навыками - видео

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть девушке из США. Видео она разместила на YouTube.

В подписи к ролику американка рассказала, что отправилась в местный контактный зоопарк. Они с подругой долго прогуливались, пока не увидели двух коз рядом с машиной для еды. Животные, по всей видимости, уже привыкли, что их тут кормят гости, поэтому с нетерпением ждали новые угощения, а по лицу читался немой вопрос: "Есть монетка?"

В какой-то момент одна из девушек закидывает деньги в аппарат, однако коза уже не могла ждать и самостоятельно провернула ручку для выдачи еды. Это так умилило и развеселило не только автора ролика, но и многих юзеров сети. -0-