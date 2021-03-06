Эти абсурдные комиксы развеселили огромное число людей. Оцените и вы!

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юмор на просторах сети всегда занимает особое место, однако чаще всего он сводится к видео с котятами или стандартным шуточкам. Художник по имени Джозеф Новак решил пойти дальше и стал рисовать максимально абсурдные комиксы.

Мужчина из Канады захотел разбавить серость будней, а также задеть в своих провокационных работах самые необычные аспекты черного юмора. Своими картинами он делится в Instagram, а самые лучшие из них публикует издание Bored Panda.

Впрочем, это лучше увидеть. Оцените и вы! -0-