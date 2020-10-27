Это было ожидаемо! Презентация необычного открытия пошла не по плану - видео

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Канады обнаружил интересное свойство садового шланга и решил поделиться кадрами эксперимента на YouTube.

Канадец взял шланг и принялся его раскручивать, восхищаясь свистящим звуком. Мужчина был очень удивлен своему необычному изобретению, однако в один миг все пошло не по плану.

Это было ожидаемо, ведь в следующую секунду садовый шланг на большой скорости прилетел прямо в лицо канадцу. Позже в подписи к ролику он посоветовал не делать так, ведь такое необычное открытие уже проверил на себе. -0-