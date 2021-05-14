Это фиаско! Технологии случайно разоблачили парня-изменника (Видео)

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый день в сети появляется все больше роликов с тем, как современные гаджеты разоблачают мужчин-изменников. Причем, чаще всего это происходит из-за глупого стечения обстоятельств. Очередное такое видео разместили в TikTok.

Несколько недель назад молодой человек девушки по имени Серена Керриган отправился в командировку. После этого он отправил ей милое фото, но не учел один нюанс. В кадре красовалась идеальная постель и милый барашек из полотенца, однако парень не заметил, что со своего гаджета он отправил возлюбленной лайв-фото.

Подобная функция есть во многих смартфонах, которая позволяет отправить собеседнику короткое видео, показывающее несколько секунд до и после срабатывания затвора камеры. В этот раз юзерша заметила это и решила посмотреть фото, на котором резко появилась незнакомая ей девушка. Разумеется, парень сообщил, что был в номере отеля один.

Разумеется, это стало концом отношений, а вот пользователи принялись бурно обсуждать кадры. Неудивительно, что видео посмотрели более 11 миллионов раз. -0-