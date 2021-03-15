"Это какой-то неправильный снегирь!" В России на крышу дома залез белый медведь (Видео)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители полярной станции на острове Голомянный запечатлели кадры, который восхитили и озадачили юзеров. Видео опубликовали в соцсети.

Местные обитатели проснулись утром, вышли на улицу и обнаружили медведя, который поставил людей в тупик. Белый мишка каким-то образом залез на крышу дома и всячески отказывался спускаться. Его пытались согнать всеми способами, но попытки оказались тщетными. Тогда полярники включили камеру и сняли вирусные кадры.

Впрочем, необычная ситуация привлекла внимание юзеров, которые принялись шутить в сети: "Когда утро по-настоящему бодрое", "У кого-то по крышам ходят кошки, а тут целый медведь", "Это какой-то неправильный снегирь!". Видео быстро посмотрели внушительное число раз. -0-