Это незаконно! Девушка поломала перед итальянцем спагетти и записала его реакцию на видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легенды об эмоциональности итальянцев известны во всем мире, но девушка по имени Сара решила разыграть и наглядно показать всю драму, когда поломала перед своим мужчиной спагетти. Забавный ролик она разместила в TikTok.

Девушка намеревалась приготовить пасту, а также записать на видео пранк над своим парнем из Италии. Для этого она взяла спагетти и прямо на его глазах сломала их. Получилось очень смешно, ведь такой эмоциональной реакции нигде не увидишь.

Девушка спрашивает своего молодого человека по имени Карло, хватит ли этой жмени на двоих. Он отвечает, что нужно больше, поэтому женщина сразу же ломает их. После этого итальянца уже было не остановить, ведь случился уморительный диалог: "Сара, ты что, сумасшедшая?! - Что? - Сара... как мне есть пасту, когда она такая короткая? - В смысле? Я просто... - Это теперь не спагетти, любовь моя, ну-ка... - Но они даже в кастрюлю не влезают... - Но ты должна понимать - нельзя так просто ломать спагетти... - Они не влезали в кастрюлю... - Теперь ты сама лезь в нее, дорогая. Ты сломала макароны. Ты знаешь, что это незаконно в Италии?!"

Этот момент рассмешил до слез юзеров сети, которые очень бурно отреагировали на пранк и поддержали молодого человека в комментариях. Неудивительно, что видео за короткое время посмотрели почти 65 миллионов раз! -0-