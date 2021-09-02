"Это уже слишком": Егор Крид поздравил всех с 1 сентября, примерив юбку (Фото)

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Егор Крид решил поздравить своих фолловеров в Instagram c Днем знаний и представил новый пост, однако все пошло не по плану.

Для того, чтобы сделать фотографии более эксцентричными, Егор Крид выбрал для съемки совсем не типичный для себя наряд. Музыкант примерил строгий верх, состоящий из рубашки и пиджака, а вот низ стал экспериментальной частью. Егор Крид примерил юбку, что и вызвало разные эмоции у поклонников и поклонниц.

Мнение касательно необычного наряда Егора Крида разделились. Одни посчитали, что такой образ - "это уже слишком". С другой стороны, многие были приятно удивлены интересному выбору артиста: "Стиль на высшем уровне". Впрочем, споры продолжаются, а запись в Instagram продолжает собирать разнообразные комментарии и сотни тысяч лайков. -0-