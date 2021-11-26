Это замерзшее озеро в Канаде приведет в восторг любого (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Канады разместил на YouTube кадры, которые впечатляют многих.

Местный житель продвигает свой туристический бизнес, однако на время зимы работа приостанавливается. Все дело в том, что озеро замерзает, однако в этом году природа удивила всех.

Из-за сложившихся условий водоем “затянуло” льдом очень странно. Точнее, на поверхности озера появились тысячи круглых ледышек, которые и создали верхний слой водоема. Выглядит все это со стороны как пористый белый шоколад. Неудивительно, что кадры из Канады с замерзшим озером привели в восторг многих юзеров сети, ведь за короткое время ролик посмотрели огромное число раз. -0-