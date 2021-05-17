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08:00 Картина дня: результаты расследования о геноциде, акция БСЖ "Дарим радость!" и спортивные достижения Общество
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07:00 Этот день в истории: 17 мая Калейдоскоп
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Калейдоскоп
17 мая 2021, 07:00

Этот день в истории: 17 мая

Брест. Фото из архива
Брест. Фото из архива

СОБЫТИЯ

2002 год - открыт Брестский художественный музей.

2002 год - (17-20 мая) впервые в спортивной истории Беларуси в Минске проведен чемпионат Европы по культуризму.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пелагия Заступница. Святая Пелагия в народе считалась заступницей птиц и невинных девушек. К ней обращались за поддержкой и помощью невинно обиженные. Вечером этого дня опытные огородники выносили в огород надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок на самую середину грядки. Крестьяне верили, что так они отпугнут нечистую силу и разных огородных вредителей.

Журавль свил гнездо в низине - хлеб можно засевать в мокрых местах, если же эта птица гнездится высоко - в низинах хлеб попреет.

Сильный и частый дождь сулит хороший обильный урожай.

ИМЕНИНЫ

православные: Пелагеи, Исака, Кирилла, Никиты;

католические: Вероники, Веры, Виктора, Славомира, Феликса.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Иудеи празднуют Шавуот - праздник дарования Торы еврейскому народу на горе Синай.

Православный праздник Старорусской иконы Божией Матери.

Православные верующие чтут память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, преподобных братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде, священномученика Еразма, епископа Формийского.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день электросвязи и информационного общества. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865).

Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией.

Международный день детского телефона доверия. Отмечается с 2007 года по инициативе Международного объединения детских телефонов доверия, которое официально признано Комитетом ООН по правам ребенка.

РОДИЛИСЬ

1886 год - Марковский Стефан Стефанович, белорусский музыкант, педагог. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, в 1937 году окончил Белорусскую консерваторию. Основатель школы игры на ударных инструментах в Беларуси. С 1932 года преподавал в Белорусской консерватории и Минском музыкальном училище. Сыграл значительную роль в восстановлении Белорусской консерватории после Великой Отечественной войны. Автор "Школы игры на ударных инструментах" (не издана). Умер в 1949 году.

1923 год - Дятлов Евгений Константинович, заслуженный архитектор Беларуси (1988). Был руководителем мастерской генплана института "Минскпроект", главным архитектором Минска. Среди работ в Минске: проекты детальной планировки жилых районов Восток и Серебрянка, центра города, универсама "Рига" и ресторана "Свитязь". Умер в 2003 году.

1926 год - Волынский Георгий Наумович, белорусский спортсмен и тренер (стрельба пулевая), мастер спорта СССР международного класса (1967), заслуженный тренер Беларуси (1975), заслуженный тренер СССР (1985). Умер в 1997 году.

1928 год - Гаврилов Игорь Владимирович, астроном, доктор физико-математических наук (1976). Уроженец Беларуси. Автор научных работ по астрометрии и селенодезии. Под его руководством и при непосредственном участии составлены первые в СССР высокоточные селенодезические каталоги пунктов видимой стороны Луны, которые сыграли значительную роль при изучении Луны с помощью космических аппаратов. Выполнил цикл исследований по определению параметров геометрической фигуры Луны. Лауреат Государственной премии Украины (1983, посмертно). Умер в 1982 году. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

1951 год - Мурашко Лариса Федоровна, белорусский композитор. В 1975 году окончила Белорусскую консерваторию. Разрабатывает разные жанры национального музыкального фольклора. Среди произведений - кантаты, концерты для фортепиано с оркестром, сонаты, сюиты, прелюдии и фуги для фортепиано, романсы, песни, музыка к драматическим спектаклям.

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