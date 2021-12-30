Этот кот с таким удовольствием ест вкусняшку, что ему позавидуют все! (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились забавные кадры из США, которые впечатлили и повеселили многих юзеров сети.

Мужчина с друзьями приготовил лазанью, а его рыжий кот уже во всю крутился под ногами. Это заинтересовало гостей, и хозяин дома пояснил, что его питомец по кличке Гарфилд просто обожает лазанью.

Разумеется, молодые люди не поверили парню, поэтому тот решил это продемонстрировать на практике. Мужчина включил камеру и взял котенка на руки, после чего угостил его кусочком блюда. Забавный звук и необычные движения не оставили равнодушными никого, ведь питомец начал есть вкусняшку с таким удовольствием, что ему позавидуют все. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-