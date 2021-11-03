Этот миниатюрный пони даст фору любой супермодели (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно владельцы интересного питомца из Австралии разместили на YouTube любопытные кадры, которые восхитили многих.

В объектив камеры попал миниатюрный пони по кличке Феникс. Зверек очаровывает всех вокруг, а все благодаря его потрясающей гриве и внешнему виду. Питомец выглядит так, будто уже не первый год в модельном бизнесе, а также, судя по видео, может легко дать фору самым большим звездам подиумов.

Кадры восхитили сеть, однако, как оказалось, для Феникса не всегда было все так прекрасно. Несколько лет назад его спасли и привезли в приют, где люди буквально вытащили животное с того света. Пони был очень истощен, однако любовь и забота дали плоды. Теперь Феникс может легко стать супермоделью, а пользователи YouTube оказались в полном восторге от кадров. -0-