Эволюция? Дайвер запечатлел рыбу, которая "гуляет" по дну океана на плавниках - видео

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Микки Чартерис поделился в сети очень интригующими кадрами, которые быстро привлекли внимание людей.

Парень уже несколько лет занимается дайвингом и снимает на видео подводных обитателей. Во время очередного погружения в объектив камеры попала очень интересная особь, восхитившая молодого человека.

На камеру запечатлел момент, как короткокрылый морской нетопырь на своих плавниках "гуляет" по дну океана. Все происходящее попало на видео рядом с островом Роатан на Гондурасе. Юзеры сети оказались в восторге от увиденного, а многие подчеркнули, что это эволюция. Другие и вовсе посчитали, что в скором времени эти рыбы выберутся на сушу. -0-