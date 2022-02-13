Ежик-блогер не может и минуты провести без телефона - забавное видео!

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Японии записал на видео интересный момент, который привлек внимание юзеров YouTube.

Вместе с автором ролика в квартире живет очень необычный питомец, при виде которого мало кто сможет держать себя в руках. Ежик-блогер покоряет сердца, а еще ни минуты не может провести без смартфона.

В очередной раз хозяин разметил устройство рядом со зверьком, а тот уже тянется к гаджету. Ради эксперимента японец убирает телефон, однако это не устраивает ежика-блогера и тот возвращает себе устройство. Этот момент умилил юзеров, которые от души позабавились за просмотром ролика. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров.-0-

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