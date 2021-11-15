Ежик удивил и умилил сеть своими акробатическими способностями – шикарное видео!

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек из Великобритании опубликовал на YouTube впечатляющие кадры, которые привлекли внимание юзеров.

В один из дней мужчина отправился на прогулку со своим необычным питомцем – двухлетним ежиком. Погода радовала, поэтому парочка решила прогуляться поближе к лесу, где нечто странное нашло на животное. Ежик принялся выполнять акробатические кувырки, чем и удивил хозяина. Разумеется, британец не мог такое пропустить и записал все на видео.

Неудивительно, что после публикации акробатическими способностями ежика были удивлены многие пользователи. Они отметили, что выглядит это очень забавно и мило, что принесло ролику внушительное число просмотров. -0-