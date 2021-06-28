Фанатка устроила массовую аварию на знаменитой велогонке (Видео)

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка, следившая за ходом гонки "Тур де Франс", устроила аварию, в которую попали несколько десятков велосипедистов. Кадры опубликовали на YouTube.

Момент с массовой аварией случился за 45 километров до финиша. Один из спортсменов врезался в фанатку, которая вышла на дорогу, чтобы продемонстрировать оператору свой плакат с надписью.

Девушка не заметила приближающихся гонщиков, а немецкий спортсмен Тони Мартин врезался в несчастный плакат, после чего начался эффект домино. Участники один за другим начали падать с велосипедов, создав массовую аварию. К счастью, никто серьезно не пострадал, однако наверстать упущенное время участникам массовой аварии на велогонке "Тур де Франс" уже не удалось. -0-