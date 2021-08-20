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Калейдоскоп
20 августа 2021, 08:50

Фасоль на пороге дома рассмешила девушку, но бывший полицейский открыл правду - всем стало не до смеха!

Фото LadBible
Фото LadBible
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная история произошла с женщиной из Великобритании по имени Мария. Об этом пишет издание Lad Bible.

Однажды утром девушка на пороге своего дома нашла содержимое банки фасоли. Девушка убрала субстанцию и посчитала это чей-то глупой шуткой. После этого женщина отправилась в гости к своему родственнику, который более 20 лет проработал в полиции. Мария поведала ему эту историю и тут уже всем стало не до смеха.

Бывший полицейский открыл правду о ситуации и рассказал, что фасоль на пороге - это вовсе не шутка, а действенная уловка домашних грабителей. Преступники таким образом своеобразно помечают дома: на пороге дома выкидывают нечто неприятное, но весомое, чтобы дождь не мог его смыть. После этого грабители ждут несколько дней и начинают проверку. Если за пару суток крыльцо не убрали - значит в доме никого нет или хозяева уехали.

Это открытие всерьез перепугало девушку, однако она решила не прятаться, а действовать. Теперь Мария запирает свой дом на несколько замков, а также она проверяет дома соседей, особенно пенсионеров и тех, кто уехал в отпуск. Помимо всего прочего, о своем случае британка рассказала в Facebook, чтобы предостеречь других хозяев. -0-
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Великобритания жилье ограбление социальные сети
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