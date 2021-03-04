Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями мальчика

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитость Паулина Андреева поделилась в Instagram трогательной новостью.

Супруга Федора Бондарчука пропала из соцсетей еще в декабре прошлого года, что вызвало волнение среди фолловеров звезды. Они переживали за Паулину Андрееву, однако последний пост на странице девушки в Instagram расставил все по своим местам. Все это время актриса скрывала свою беременность, а теперь гордо заявила, что в их семье второго марта произошло пополнение.

"Иван Федорович Бондарчук 02.03.2021г.", - гласит скромная подпись снимка с беременной Паулиной Андреевой. Разумеется, фолловеры порадовались за пару, а также оставили под постом сотни тысяч лайков. -0-