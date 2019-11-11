Федор Конюхов собирается пролететь на воздушном шаре более 3,5 тыс. км

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный путешественник Федор Конюхов намерен побить очередной рекорд в воздухоплавании. На этот раз он собирается преодолеть на воздушном шаре с объемом 10 тыс. кубометров более 3,5 тыс. км, сообщает ТАСС.

Стартовать Конюхов будет из Красноярска. По его словам, это самая удачная отправная точка для подобного путешествия, поскольку город находится в центре России.

Путешественник также отметил, что отправиться в путь он собирается в холодный сезон. Однако точное время старта еще не определено. "У нас пока не решено, лететь в этом году или на следующий год", - сказал Федор Конюхов.-0-