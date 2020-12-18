ФИФА выбрала самый лучший гол 2020 года (Видео)

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) провела церемонию The Best FIFA Football Awards и выбрала победителей. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению экспертов, в 2020 году обладателям премии Пушкаша за самый лучший гол стал южнокорейский футболист Сон Хын Мин. Форвард "Тоттенхэма"и игре против "Бернли"один прошел с мячом со своей половины поля к воротам соперника и реализовал гол.

В борьбе за эту награду футболист обошел уругвайцев Луиса Суареса и Джорджиана де Арраскаэту. -0-