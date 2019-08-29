Филипп Киркоров объявил на "Новой волне" о рождении очередного ребенка

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Филипп Киркоров представил широкой публике свою новую композицию, сообщает ТАСС.

Премьера состоялась в рамках выступления короля поп-эстрады на фестивале "Новая волна", который проходит в Сочи. Певец появился на сцене в образе инопланетянина и это не случайно, ведь его новая композиция носит название "Лунный гость".

Артист рассказал СМИ, что появление каждой новой песни - это рождение ребенка. К нему долго готовишься, думаешь, как сложится его судьба, примут ли его люди. По словам звезды, у него появился на свет очередной ребенок. Филипп Киркоров надеется, что песня придется фанатам по душе. Кроме этого, певец анонсировал премьеру клипа на эту композицию.

"Лунный гость" был написан Алексеем Романовым на стихи Михаила Гуцериева. -0-