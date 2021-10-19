Филипп Киркоров поздравил Лободу совместным кадром, где он больше похож на подростка

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист Филипп Киркоров представил в Instagram новый пост и впечатлил многих.

Певец решил поздравить поп-звезду Светлану Лободу с днем рождения и разместил в соцсети совместный кадр с артисткой. Знаменитостей запечатлели на одном из мероприятий, где Лобода примерила коричневый костюм с черным топом, а вот Филипп Киркоров отказался от серых тонов и стал больше похож на подростка.

Поп-король выбрал яркий оранжевый пиджак, кепку и очки в такой же цветовой гамме, а дополнили образ белые брюки и стильная рубашка. Образы звезд получились впечатляющими, а многочисленные фолловеры Киркорова присоединились к поздравлениям, что помогло записи в Instagram быстро собрать огромное число разнообразных комментариев и лайков. -0-