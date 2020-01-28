Филипп Киркоров устроил небывалое веселье с детьми

Филипп Киркоров. Фото ТАСС
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Филипп Киркоров разместил в Instagram очень позитивное видео и предупредил об этом подписчиков.
Артист вместе с детьми побывал на празднике юной блогерши Насти Радзинской, которая имеет почти 50 миллионов подписчиков на YouTube.
Поп-король пришел с детьми, которые на славу повеселились, а после решил сделать интересное и красочное видео.
Ролик пришелся по вкусу фанатам Филиппа Киркорова и они оставили массу восторженных комментариев.-0-