Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт BAFTA.

В общей сложности номинированы 39 художественных фильмов, лидером стал "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. Он претендует на победу в 11 номинациях, среди них "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший адаптированный сценарий".

За право называться лучшим фильмом по версии BAFTA также поборются картины "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса и "Паразиты" Пон Чжун Хо.

Лучшим актером может стать Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Джонатан Прайс ("Два папы").

В категории "Лучшая женская роль" конкурируют Джесси Бакли ("Дикая роза"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Шарлиз Терон ("Скандал").

Церемония вручения премии состоится 2 февраля в Лондоне.-0-