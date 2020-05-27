Фото Виктории Лопыревой из Стамбула заставило говорить о себе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Лопырева опубликовала в Instagram фотографию, которая была сделана в Стамбуле.
Она привлекла внимание фанатов своей красотой - Виктория, как всегда выглядит, прекрасно. Но суть поста в Instagram - рецепт, которым звезда поделилась. Это лахмаджун, который она ела со сладким чаем. Фолловеры стали обсуждать и прекрасный внешний вид Лопыревой, и этот рецепт. Кто-то написал, что его нужно есть с айраном, а не с чаем. Другие же фолловеры пообещали приготовить блюдо именно по рецепту Виктории.-0-
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СОХРАНЯЙ РЕЦЕПТ! How is your celebration of Eid is happening this year? Tired of thinking about the virus or are you still taking precautions? They say that many countries are preparing for the opening, including Turkey. In this photo I am in Istanbul - one of the most beautiful cities for me. We had an unforgettable time last summer in Istanbul and on the coast! And what a delicious meal they have! One of my favorite dishes is Lahmajun (as pictured) with sweet tea ... Catch the recipe in carousel / Kак у вас проходит празднование окончание Священного месяца Рамадан в этом году? Устали от мыслей о вирусе или продолжаете соблюдать меры предосторожности? Говорят, многие страны готовятся к открытию, в том числе и Турция. На этом фото я в Стамбуле - одном из самых красивых городов для меня. Мы провели незабываемое время прошлым летом в Стамбуле и на побережье! А какая вкусная там еда! Одно из моих любимых блюд - это лахмаджун (то, что на фото) со сладким чаем... Ловите рецепт в карусели: