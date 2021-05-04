ФОТОФАКТ: Анталья готовится к Фестивалю песчаных скульптур

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА - АНАДОЛУ/. В турецком городе Анталья началась подготовка к Фестивалю песчаных скульптур, который проводится уже в 16-й раз. Фестиваль проходит на пляже Лара и ежегодно привлекает большое число местных и иностранных посетителей. В прошлом году на нем были представлены песчаные скульптуры на тему "Чудеса света, мифология и морские легенды". Участники фестиваля - зарубежные скульпторы смогут создать свои творения в течение отведенного времени, которое ограничено из-за пандемии коронавируса. Среди творцов есть и граждане Болгарии - Ани и Георгий Златевы. В строительстве скульптур будет использовано более 10 тыс. т песка.-0-

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