ФОТОФАКТ: Художница 100 дней рисовала птиц на спилах дерева

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская художница Дина Мари за 100 дней создала серию из 100 картин, на которых изобразила различные виды пернатых. Вместо холстов она использовала спилы дерева, сообщает информационный портал My Modern Met.
Первые 37 дней проекта Дина Мари рисовала птиц, обитающих в Австралии. Затем художница расширила географию и стала изображать пернатых со всего мира, в том числе виды, находящиеся под угрозой исчезновения. С помощью ярких гуашевых красок ей удалось передать неповторимость каждой птицы.-0-
Фото портала My Modern Met