ФОТОФАКТ: Как пустыня Гоби превращается в "Красное море"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пустыня Гоби на северо-западе Китая осенью окрашивается в пылающие алые цвета. После окончания сезона уборки урожая перца чили здесь разливается настоящее "Красное море" - под жарким солнцем пустыни фермеры сушат будущую острую специю, сообщает China Daily .

Каждый год с сентября по ноябрь фермеры по всему Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая (СУАР) и, в особенности, в районе пустыни Гоби позволяют яркому солнцу и высокой температуре выполнять работу, которую большинство западных производителей поручают промышленным дегидраторам. Они раскладывают на горячем песке бескрайние "поляны" красных перцев, благодаря чему пустыня - особенно с высоты птичьего полета - в течение нескольких месяцев поражает инопланетными пейзажами.

Местные фермеры считают, что высушенные естественным, издревле известным путем перцы чили - более ароматные и вкусные, чем приготовленные в промышленном дегидраторе.

К слову, в СУАР производится пятая часть всего урожая красного перца в Китае. Общая площадь посадок пряного овоща в этом районе составляет около 40 тыс. га, ежегодно здесь собирают 250 тыс. т острого перца, сообщает китайская газета South China Morning Post.-0-

Фото - Twitter China Daily