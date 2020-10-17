ФОТОФАКТ: OPEN PODIUM - открытые показы мод в Национальной школе красоты

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гардероб – это не просто вещи, это самовыражение. А для детей и подростков – это еще и настроение. Поэтому важно, чтобы маленькие модники и на учебу, и на встречу с друзьями, и на юбилей к бабушке выбирали актуальную, стильную, качественную, натуральную одежду. Белорусским дизайнерам и брендам есть что предложить подрастающему поколению. На OPEN PODIUM в Национальной школе красоты были показаны нескучные школьные коллекции, модные образы, созданные при помощи кастомайзинга, уникальные изделия ручной работы, яркие уличные тренды. Среди участников: CHOU CHOU, FASHION BIRDS, GRIGAROVICH, DIVNO, ЗАО "Калинка", ANSUR, WOMEN FASHION BRAND, GARSONIER, ДАНАЯ, Надежда Лунева, Марина Бонифатьева, Екатерина Козак.-0-

Фото Максима Гучека