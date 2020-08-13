ФОТОФАКТ: Праздничный банкет для азиатских слонов на юго-западе Китая

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ландшафтном парке Есянгу (кит. "Долина диких слонов") Сишуанбаньна-Дайского автономного округа на юго-западе Китая провели благотворительную акцию "Всемирный день слонов". Организаторы таким образом решили привлечь внимание неравнодушных людей к проблемам выживания и охраны азиатских слонов. Волонтеры устроили для 20 четвероногих гигантов праздничный банкет за длинным столом, угостив их арбузами, бананами, питайями и другими лакомствами.-0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА