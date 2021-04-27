ФОТОФАКТ: Суперлуние в небе над Лондоном

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Дождь с мокрым снегом ожидается по северо-востоку Беларуси 28 апреля
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11:28
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МАРТ разъяснил алгоритм работы торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров
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Подозреваемому в убийстве девушки в 2000 году жителю Бобруйска предъявлено обвинение
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11:20
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11:10
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11:04
Эксперты обсудили проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ
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10:59
Telegram-канал "Барановичи-97%" признан экстремистским
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10:41
Проверяются сообщения о минировании четырех школ в Минске - ГУВД
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10:35
В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021-2025 годы
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10:33
"Реал" примет "Челси" в первом полуфинале футбольной Лиги чемпионов
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10:32
Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их машинами
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10:25
В Минске на пр.Дзержинского горел троллейбус
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10:23
Правительство выделит МЧС более Br3,6 млн на ремонт вертолета и покупку лодок
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10:22
В Ляховичском районе сельчанин готовил почву под сев и нашел боеприпас
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Правительство установило перечень прослеживаемых товаров
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10:12
Яровой сев в Беларуси проведен почти на половине площадей
Экономика
10:10
В Беларуси прекратили вещание две иностранные телепрограммы
Общество
09:56
Совмин определил перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов
Экономика
09:54
Японские города отказываются от приема олимпийцев
В мире
09:42
Двое граждан Польши и Нидерландов пытались нелегально попасть в Беларусь
Происшествия
09:28
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Гвинеи
В мире
09:25
Байнев: политика санкций подрывает устои свободной рыночной экономики
Общество
09:17
Из-за пандемии COVID-19 более 50 млн детей в мире не получили прививки от опасных болезней
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09:00
Заканчивается прием заявок на конкурс "Пасха в Minsk World"! Торопитесь получить денежный приз!
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08:49
Королеву студенчества выберут в Гомельской области 29 апреля
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08:39
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27 апреля 2021, 11:06
ФОТОФАКТ: Суперлуние в небе над Лондоном
Фото Синьхуа
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В небе над Лондоном 26 апреля можно было наблюдать суперлуние.-0-
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Заканчивается прием заявок на конкурс "Пасха в Minsk World"! Торопитесь получить денежный приз!
Топ-новости
Хренин рассказал коллегам по ОДКБ о попытке госпереворота в Беларуси
В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021-2025 годы
МАРТ разъяснил алгоритм работы торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров
"Чтобы никого не оставить позади" - Беларусь призвала страны ООН к активизации чернобыльского сотрудничества
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