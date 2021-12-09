ФОТОФАКТ: Священная птица ибис

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ибисы - красивые птицы, которые являются родственниками аистов и цапель и имеют схожую с ними внешность. Но главная особенность птиц, отличающая их от других пернатых, - длинный изогнутый к концу клюв. Тропические леса, засушливые пустыни и саванны, широты с умеренным климатом - ибисы встречаются на всех континентах кроме суровой Антарктиды.

Эти птицы имеют древнюю историю. Первые ибисы появились на земле более 60 млн лет назад. В Древнем Египте ибисы считались священными птицами. Их часто бальзамировали и хоронили вместе с фараонами. В виде этой птицы изображался древнеегипетский бог справедливости Тот.

Ибисы редкие птицы, их существование находится под угрозой большей частью из-за неблагоприятной экологической обстановки и хозяйственной деятельности человека.-0-

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